Puma leidet wie alle Sportartikelhersteller unter Corona. Im Februar war dies vor allem in China zu spüren, jetzt zeigen sich die Auswirkungen auch in Nordamerika und Europa. Daher verzichtet Puma derzeit auf eine Prognose zu 2020. Es ist völlig unklar, wie lange Corona das Einkaufsverhalten der Verbraucher in den verschiedenen Regionen belasten wird. 2021 dürfte es aber zu deutlichen Aufholeffekten kommen.Die Analysten der DZ ...