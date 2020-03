NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Talfahrt am Mittwoch im Verlauf sogar noch beschleunigt. Dies führte zu einer kurzzeitigen Aussetzung des Börsenhandels. In der Entwicklung spiegelte sich die extreme Verunsicherung der Anleger wider, wie weit die Coronakrise noch um sich greift und wann die derzeitige Ausnahmesituation endet. Analyst David Madden von CMC Markets sprach von regelrechten Panikverkäufen an den Märkten.

Der Dow Jones Industrial stürzte zeitweise um mehr als 10 Prozent in die Tiefe auf den niedrigsten Stand seit November 2016. Zuletzt notierte der US-Leitindex 8,67 Prozent tiefer bei 19 395,94 Zählern, nachdem er am Dienstag noch um mehr als 5 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch zuletzt 7,99 Prozent auf 2327,16 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 6,89 Prozent auf 6959,36 Punkte nach.