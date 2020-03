FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch auf Talfahrt gegangen. Börsianer sprachen von einem regelrechten Ausverkauf. Wie in den Handelstagen zuvor verkauften Anleger trotz der Coronakrise im großen Umfang Bundesanleihen, die eigentlich als sicherer Anlagehafen gelten. Ein ähnlicher Einbruch war in fast allen Ländern der Eurozone zu beobachten.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 1,43 Prozent auf 168,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,245 Prozent. Dreißigjährige Anleihen rentierten erstmals seit Ende Februar wieder leicht im Plus. Zuletzt lag die Rendite bei 0,065 Prozent.