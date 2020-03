Bereits in unserer letzten Kommentierung zur Chevron-Aktie mussten wir einen 30-Jahres-Chart bemühen, um die damalige Konstellation adäquat darstellen zu können. Um diesen 30-Jahres-Chart (auf Monatsbasis) kommen wir auch in der heutigen Kommentierung nicht herum.

Die Lage hat sich seit unserer letzten Kommentierung vom 12.03. nicht einen Deut verbessert. Ganz im Gegenteil. Der Wert rauschte in die Tiefe.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 12.03. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht lässt sich eine große Doppeltopformation erkennen. Dem ersten Top im Bereich von 135 US-Dollar (ausgebildet im Jahr 2014) folgte zunächst ein markantes Zwischentief im Bereich von 70 US-Dollar (ausgebildet im Jahr 2015), ehe es für die Aktie wieder stramm gen Norden ging. Schließlich wurde 2018/ 2019 ein zweites Top im Bereich von 135 / 130 US-Dollar ausgebildet. Der aktuell zu beobachtende Abverkauf nimmt nun Kurs auf die eminent wichtige Unterstützung von 70 US-Dollar. Idealerweise gebieten bereits die nicht minder relevanten 80 US-Dollar der Abverkaufswelle Einhalt. Um es auf den Punkt zu bringen: Die Zone 80 / 70 US-Dollar muss halten, anderenfalls muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Gegenbewegungen – so sie sich denn in dem aktuellen, von einer gewissen Panik geprägten Umfeld entwickeln können – könnten die Aktie durchaus bis in den Bereich von 100 US-Dollar führen.“

Zeit zum Verschnaufen hatte die Aktie zuletzt kaum. Der Weg führt sie stramm gen Süden. Die zuletzt noch an dieser Stelle thematisierten 70 US-Dollar wurden mittlerweile mit Pauken und Trompeten durchschlagen.

Taumelnde Aktienmärkte und die schier ins Bodenlose gestürzten Ölpreise übten massiven Druck auf die Aktie des US-Ölproduzenten aus.

Auch wenn in dieser Phase die Charttechnik außer Kraft gesetzt zu sein scheint, möchten wir an dieser Stelle vorsichtig auf die Zone um 60,0 US-Dollar verweisen, die aktuell angelaufen wird. Hier befindet sich eine markante Unterstützung, deren Tragfähigkeit mit Blick auf die Vehemenz des Abverkaufs allerdings zumindest bezweifelt werden muss. Sollte diese Marke nicht halten, würden sich Ziele bei 51,0 US-Dollar und 40,0 US-Dollar aktivieren. Es ist müßig zu erwähnen, dass die Aktie deutlich überverkauft ist und sie eigentlich reif für eine Gegenbewegung wäre. In der aktuellen Gemengelage dürfte es für den Wert weiterhin schwer sein, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Eine Rückkehr über die 70,0 US-Dollar oder 80,0 US-Dollar scheint gegenwärtig utopisch, wäre aus charttechnischer Sicht aber ein wichtiger Achtungserfolg.