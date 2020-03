DAX30 Aktien Paket



DAIMLER



Wenn ein Stern vom Himmel fällt! Ganz nach dem Songtext von Udo Jürgens hoffen auch die Stuttgarter Auto-Bauer, dass ihre Wünsche für die Zukunft wahr werden. Aktuell heißt es jedoch bodenlos durch die Nacht!



Seit dem Hoch im Jahr 2015 verliert die Aktie fast 80% und befindet sich aktuell auf dem tiefsten Stand seit 12 Jahren. Der Titel wurde auf die Tiefs aus 2008 durchgereicht, währenddem der Konkurrent Tesla (NASDAQ:TSLA), an dem die Stuttgarter beteiligt waren, mittlerweile das zweitwertvollste Automobilunternehmen darstellt. Noch ist die Talfahrt jedoch nicht abgeschlossen.







Notierungen im Bereich von €15 stehen nun an. Da wir allerdings nicht davon ausgehen, dass dieser Titel auf 0 fällt, steht auch dieser ganz oben auf unserer Shopping Liste, neben BASF (DE:BASFN) und einigen weiteren DAX30 Werten, die wir bald nicht nur sprichwörtlich zu Spottpreisen kaufen können. Wenn auch Sie unsere Einstiegspunkte nutzen möchten, melden Sie sich kostenlos an.

