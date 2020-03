Jacopo Mingazzini verlässt den Vorstand von Accentro Real Estate. Ein genaues Datum für sein Ausscheiden wird nicht genannt. Er war seit März 2012 Alleinvorstand der Gesellschaft. Nach einer cooling-off-Periode soll Mingazzini in zwei Jahren in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der Abschied von Mingazzini erfolgt auf dessen Wunsch, weitere Einzelheiten werden nicht bekannt. Er will sich künftig anderen Aufgaben widmen.Neuer ...