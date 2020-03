Die Aktienmärkte heute wieder im freien Fall - der Dax etwa fällt auf den tiefsten Stand seit 6,5 Jahren, der Dow Jones nun tiefer als zum Amtsantritt Trumps. Anders als in der Finanzkrise, die ein länger währender Prozess war, ist nun ein plötzlicher ökonomischer Kollaps eingetreten - vor nicht einmal vier Wochen wähnten sich die Aktienmärkte noch in der besten aller denkbaren Welten. Was wir derzeit erleben, ist der Preis für die Exzesse seit der Finanzkrise - es trifft jetzt diejenigen häufig am Härtesten, die den Exzess am Extremsten praktiziert haben. So wie etwa Boeing, die heute unter 100 Dollar fallen- Schuld und Sühne. Während die Aktienmärkte derzeit die totale Katastrophe einpreisen, besteht auch das Potential für eine nie dagewesene Rally, wenn das Coronavirus abklingen sollte oder absehbar ein Impfstoff entwickelt werden kann..

Das Video "Finanzkrise - und heute!" sehen Sie hier..