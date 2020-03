Kroger - die Aktie des Supermarktbetreibers zeigt Krisen-Stärke!

Watchlist-Kandidat

Symbol: KR ISIN: US5010441013

Rückblick: The Kroger Co. ist ein führender Betreiber von Supermärkten und Convenience Stores sowie von Juweliergeschäften und Tankstellen. Des Weiteren besitzt Kroger Fabriken, vor allem Bäckereien und Molkereien, in denen unterschiedliche Produkte der eigenen Labels hergestellt werden. Die Aktie zeigte sich von der Corona-Krise bis jetzt unbeeindruckt und setzt ihre Aufwärtsbewegung fort.

Chart vom 18.03.2020 Kurs: 34.53 USD

Expertenmeinung: Erst kürzlich hat der milliardenschwere Starinvestor Warren Buffet Anteile an dem Supermarktbetreiber gekauft. Die Q4-Zahlen 2019 sowie der Ausblick für 2020 lagen über den Erwartungen der Analysten. Auch in den USA machen immer mehr Geschäfte wegen COVID-19 zu. Zu den Profiteuren gehören die Supermärkte, die einen wahren Run erleben. Kroger erreicht durch seine zahlreichen Standorte fast jeden Haushalt. Auch für die Zukunft rüstet sich das Unternehmen im Bereich des Onlinehandels. Durch autonome Lieferdienste werden Zustellungen zukünftig kostengünstig möglich sein. Nach einer möglichen Pullbackbewegung könnten attraktive Setups entstehen. Die Aktie sollte man sich auf die Watchlist geben.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AWK