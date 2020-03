NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im US-Handel im Vergleich zum späten europäischen Geschäft zwar leicht gestiegen, aber nicht über die Marke von 1,09 US-Dollar. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0883 Dollar gehandelt. In Europas Frühhandel war sie noch kurzzeitig bis auf 1,1045 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0934 (Dienstag: 1,0982) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9146 (0,9106) Euro gekostet.

Währungsanalyst Wolfgang Kiener von der BayernLB verwies zur aktuellen Dollarstärke darauf, dass Unternehmen angesichts der Unsicherheit rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Dollar-Liquidität nachfragten, um sich auf Unwägbarkeiten vorzubereiten. Außerdem bleibe die Risikoabneigung zunächst hoch und stärke wegen der in Krisen-Hochphasen sehr ausgeprägten Tendenz zu Kapitalanlagen im eigenen Land der US-Anleger den Dollar./la/edh/fba