Wirecard – Markus Braun lernt es einfach nicht

Die ganze Welt hat ein massives Problem. Die ganze Welt? Nein, ein einziger Konzern wird ungetrübt aus der Finanzkrise empor steigen. Wirecard! Markus Braun vermeldete gestern, dass die Planzahlen gelten und das Ebitda für Q.1 steht. Ja dann – prima. Dann schafft es Wirecard wohl als einziger die Krise wegzudrücken. Wir lassen die Finger von Wirecard und sehen auch die Sonderprüfung als obsolet an. Es interessiert den Markt jetzt schlicht und einfach nicht mehr, was da rausgekommen ist oder ob da noch was ist. Alle haben andere Sorgen und Aktien sind derart abgestürzt, dass man WDI einfach nicht mehr braucht. So ist die harte Wahrheit. Wir haben Euch gestern noch einige Zeilen zum Markt verfasst – hier sind sie: Vorab noch die Erinnerung – 4.4 ist großer Trainingstag bei uns mit speziellen Konditionen – der Krise angemessen. Unter info@feingold-research.com gibt es alles, was Ihr wissen müsst plus Erklärvideo. Alles Weitere heute im Newsletter, den Ihr wie versprochen auch die ersten 4 Wochen testen könnt und gratis bekommt in dieser Zeit, die die Chance Eures Börsenlebens sein wird. Mittwoch Abend sind wir 20.30 den Dow long gegangen, nach der EZB werden wir auf die Short-Chance im DAX warten. Wir bleiben antizyklisch.