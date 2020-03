Shop Apotheke kratzt am Gewinn

Bei Shop Apotheke deuten alle Anzeichen darauf hin, dass der Online-Medikamentenversender in diesem Jahr operativ in die Gewinnzone vorstoßen kann. Vorstandschef Stefan Feltens prognostiziert für 2020 einen organischen Umsatzschub von 20% und eine „schwarze“ bereinigte EBITDA-Marge.

Der Clou dabei: Die Prognose gilt ohne den temporären Auftragsschub auf Grund der Corona-Situation. „Wir sind in unserem Kernmarkt Deutschland gut aufgestellt, um nach der Einführung des elektronischen Rezepts verstärkt vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu profitieren.“ Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz um 30% auf 701 Mio. Euro. Der bereinigte EBITDA-Verlust erhöhte sich gleichzeitig nur um 15% auf 13,5 Mio. Euro, so dass sich die bereinigte EBITDA-Marge von -2,2% im Vj. auf -1,9% verbesserte. Im Q4 war der Verlust so weit eingedämmt, dass die ber. EBITDA-Marge auf nur noch -1,0% gestiegen ist. Die Venloer kratzen also operativ an der Gewinnschwelle.