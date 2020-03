Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die New Yorker Börse stellt wegen der Corona-Pandemie von kommendem Montag an voll auf elektronischen Handel um, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutze der Mitarbeiter, habe es in einer Mitteilung der weltweit größten Wertpapierbörse am Mittwochabend (Ortszeit) geheißen. [ mehr