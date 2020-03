Watchlist für das Coronavirus: 3 Qualitätsaktien für das kommende Jahrzehnt

Werfen wir heute einen Foolishen Blick auf drei starke Qualitätsaktien, die zu diesen Profiteuren dazuzählen könnten. Und die im Rahmen einer kommenden Erholung womöglich deutlich gestärkt aus der aktuellen Phase der Unsicherheit hervorgehen können.

1. Walt Disney

Eine erste Aktie, die offensichtlich zu den Geschädigten des Coronavirus zählt, ist die von Walt Disney (WKN: 855686). Das Virus hat inzwischen zu einem Verbot vieler öffentlicher Veranstaltungen geführt. Bereits vorsorglich wurden viele Parks rund um den Globus kurzfristig geschlossen, um die Ausbreitung in den Griff bekommen, wobei der Micky-Maus-Konzern auf mehr oder minder freiwilliger Basis diesen Schritt gegangen ist.

Damit ist es bislang jedoch noch nicht gewesen: Auch im Spielfilmgeschäft beziehungsweise der Studio-Sparte wird das Coronavirus Spuren hinterlassen. Veröffentlichungen von potenziellen Blockbustern werden verschoben, Dreharbeiten hintan gestellt. Zeitpläne können nicht eingehalten werden. All das kostet Geld und vor allem die Einschränkungen im Freizeitparkbereich werden zu signifikanten Umsatzeinbußen führen.

Allerdings sollten Investoren über diese dunklen Coronawolken hinwegsehen. Walt Disney ist und bleibt ein Publikumsmagnet in vielerlei Hinsicht und sobald dieses leidige Kapitel zu Ende ist, werden die Verbraucher wieder Parks und Kinos stürmen. In der Zwischenzeit hilft die Streaming-Sparte über die Einbußen hinweg. Am 24.03. und somit in ca. einer Woche geht schließlich Disney+ in weiten Teilen Europas an den Start. Die kommenden zehn Jahre dürften daher weiterhin stabil und erfolgreich werden.

2. Berkshire Hathaway

Eine zweite regelrechte Qualitätsaktie ist die von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Auch mit dem Buffett-Konglomerat geht es in diesen Tagen bergab, weil die Restriktionen viele der Beteiligungen der Holding betreffen. So mancher Investor verübelt es dem Orakel von Omaha außerdem, in letzter Zeit stark auf Airlines gesetzt zu haben, die von den Reiserestriktionen besonders betroffen sind. Ganz ehrlich: Den meisten Verbrauchern ist die Lust auf Urlaub vergangen.