Nel ASA Aktie gewinnt an Wert - aber reicht das für mehr?

Die Nel ASA Aktie legt einen positiven Start in den Tag hin. Aktuell notiert die Wasserstoff-Aktie bei 0,739 Euro mir 5,42 Prozent im Plus und damit quasi auf Tageshoch. Bisher pendeln die Aktienkurse am Donnerstag zwischen 0,72 Euro und 0,74 Euro. So schön der Gewinn auch ist in diesen schwierigen Börsenzeiten - charttechnisch entscheidend ist das Plus nicht.Für die Nel Aktie gelten damit weiter die zuletzt skizzierten ...