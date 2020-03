Gelingt der Infineon-Aktie in den nächsten Tagen nach den massiven Verlusten der Vortage eine zumindest kurzzeitige Erholung, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Risikobereite Anleger, die der Infineon-Aktie, die heute nach einer schwachen Eröffnung ins Plus drehte, in naher Zukunft zumindest eine kurzfristige Erholung zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,90 Euro

Für sehr risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass vor einer Kurskorrektur zumindest die Marke von 10 Euro nicht stark unterschritten wird, könnte der HVB-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,90 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ8A5Y7, interessant sein. Beim Aktienkurs von 10,91 Euro wurde der Turbo-Call mit 1,04 – 1,07 Euro gehandelt.

Kann sich die Infineon-Aktie in naher Zukunft auf 12 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,10 Euro (+96 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,235 Euro

Wer hingegen Wert auf einen etwas höheren Sicherheitspuffer legt, könnte einen Blick auf den UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,235 Euro, BV 1, ISIN: DE000UT33B29, werfen. Beim Aktienkurs von 10,91 Euro wurde der Turbo-Call mit 1,70 – 1,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 12 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,76 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.