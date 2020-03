Roche lanciert klinische Phase-III-Studie 3 von Actemra bei Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie - Analyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Schweizer Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) weiterhin zu kaufen.Roche arbeite mit der FDA an der Initiierung einer Phase-III-Studie, bei der die Wirkung von Actemra + Standardtherapie bei hospitalisierten Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie mit der von Placebo + Standardtherapie verglichen werden solle. [ mehr