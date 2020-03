Zeitpunkt für Wiedereinstieg an den Märkten noch nicht gekommen

München (www.aktiencheck.de) - Entsprechend unserer Szenarioanalyse wird das globale Wachstum und das in den G10-Staaten in diesem Jahr wahrscheinlich zumindest stagnieren, wenn nicht gar im negativen Bereich liegen, so Daniel Kerbach, Chief Investment Officer, bei Merck Finck.Allerdings würden die Experten den Einbruch immer noch als vorübergehend betrachten, mit einer signifikanten Erholung im dritten und vierten Quartal. [ mehr