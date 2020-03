Robeco-Expertin Fedeli | Wie ist die Lage, wie geht es weiter?

In den letzten dreieinhalb Wochen sind die Kurse von Aktien und Unternehmensanleihen so rasch gesunken wie zuletzt 1987. Dabei vollzog sich die Entwicklung sogar noch abrupter als 1929. Während die Kursrückgänge bei Aktien Schlagzeilen machten, bewegte sich die Rendite der langfristigen US-Staatsanleihen innerhalb einer Woche so stark wie während des gesamten Phase des „Taper Tantrum“ im Jahr 2013. Dysfunktionale Märkte, heftige Kursausschläge und ein Mangel an ausführbaren Käufen und Verkäufen deuten auf eine Liquiditätsklemme und Notverkäufe hin. All dies geschieht in einem Umfeld mit hohem Verschuldungsüberhang und Banken, die durch regulatorische Vorschriften und mangelnde Risikobereitschaft gehemmt sind.