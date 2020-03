Mittlerweile ist die Aktie auf unter 3 US-Dollar abgetaucht. Der Kontakt zur psychologisch relevanten Marke von 10,0 US-Dollar ging bereits vor längerer Zeit verloren. Aktuell lässt sich eine gewisse Resignation nicht wegdiskutieren. Der Wert scheint die „Waffen gestreckt“ zu haben.

Ein Comeback oberhalb von 10,0 US-Dollar dürfte in der aktuellen Gemengelage ein nahezu aussichtsloses Unterfangen sein, wäre für die Aktie aber eminent wichtig, um für etwas Entlastung zu sorgen. Um den aktuellen Kurs in Relation zu setzen: Aus charttechnischer Sicht wäre aber erst ein Ausbruch über die Zone 20,0 / 22,0 US-Dollar als eine Art signifikanter Befreiungsschlag zu bewerten.

Schauen wir noch auf die vor einigen Tagen vorgelegten Zahlen, auch wenn deren Relevanz ob der aktuellen Lage eingeschränkt zu sein scheint. Das Unternehmen gab den Umsatz im Dezemberquartal 2019 mit 46,938 Mio. US-Dollar an; nach 51,101 Mio. US-Dollar im Septemberquartal 2019. Tilray wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von satten -219,148 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -35,678 Mio. US-Dollar im 3.Quartal 2019. Das Ergebnis wurde im 4. Quartal unter anderem von umfangreichen Abschreibungen in Höhe von knapp 112 Mio. US-Dollar belastet. Das adjustierte EBITDA belief sich im 4. Quartal 2019 demnach auf -35,304 Mio. US-Dollar; nach -23,545 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2019. Das Unternehmen wies zum 31.12.2019 Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 96,7 Mio. US-Dollar aus.

Insgesamt zeigte sich der Markt von den Zahlen enttäuscht. Vor allem in puncto Umsatz lagen die Erwartungen im Vorfeld deutlich höher.

Kurzum: Die Aktie ist in schwieriges Fahrwasser geraten und es steht mit Blick auf die aktuelle Gemengelage zu befürchten, dass diese Phase noch länger andauern wird. Belastbare Unterstützungen sind nicht zu erkennen. Auf der Oberseite haben wir die wichtigen Etappenziele benannt, auch wenn diese ein gutes Stück weit entfernt sind.