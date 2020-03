Mitten in der Corona-Krise hat die Lufthansa am Donnerstag Zahlen vorgelegt und eine weitere Reduzierung des Flugangebots im Passagierbereich angekündigt. 95 Prozent des Programms werden erst einmal ausgesetzt. „Lufthansa stellt den Langstreckenbetrieb in München ein und wird vorerst nur noch Langstreckenflüge ab Frankfurt anbieten. SWISS bietet neben einem deutlich reduzierten Flugplan für Kurz- und Mittelstrecke künftig nur ...