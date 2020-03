Ich erwarte einen Rücklauf in der Welle iv bis in den Bereich 32,75. Unter der Voraussetzung, dass die Mob hält, folgen fallende Kurse bis in den Bereich ....

Analyse von 2019

"Das Ziel von .2006 wurde erreicht und überschritten. Seit dem Hoch hat sich eine fallende Welle A, eine Korrektur in der Welle B und eine fallende Welle 1,2,3 und 4 gebildet. Sollte die Make or Break Linie bei 79,18 halten, folgen fallende Kurse in der Welle C bis in den Bereich 21,60 und tiefer.

Unterwellen: Nach einem Rücklauf in der Welle (ii) bis in den Bereich 73,75 und unter der Voraussetzung, dass die Make or Break Linie hält, folgen fallenden Kurse bis in den Bereich 21,60 in der Welle (iii)."

Aktuelle Analyse

