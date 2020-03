Die cyan AG meldet eine Zusammenarbeit mit der First Investment Bank (Fibank) aus Bulgarien. „Ziel der Kooperation ist es, den Fibank-Kunden optimalen Schutz vor Gefahren aus dem Internet zu bieten. So können mit der neuen Sicherheitslösung von cyan unter anderem Smartphones und Tablets auf Sicherheitsbedrohungen wie Viren, Trojanern, Malware und andere Schadsoftware geprüft werden”, so das Unternehmen am Donnerstag.Zu den ...