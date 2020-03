DFV Deutsche Familienversicherung will in den Jahren 2020 und 2021 weiter wachsen. Das Unternehmen aus Frankfurt will in diesen und dem kommenden Jahr jeweils ca. 100.000 neue Kunden mit einem zusätzlichen Bestandsvolumen von 25 bis 30 Millionen Euro akquirieren. Investitionen in das geplante Wachstum werden zugleich aber das Ergebnis belasten. Für das Jahr 2020 erwartet die DFV einen operativen Verlust zwischen 9 Millionen Euro und ...