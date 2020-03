Europa macht nur in der Krise spürbare Fortschritte

Boston (www.aktiencheck.de) - Europa macht nur in einem Krisenmoment spürbare Fortschritte, so Elliot Hentov, Leiter des Policy Research EMEA bei State Street Global Advisors.Bei aller Kritik an der Zögerlichkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs und der bürokratischen Natur der Politikgestaltung des Kontinents habe Europa schnell reagiert. [ mehr