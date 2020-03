Cewe will für 2019 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie ausschütten. Dies ist die elfte Dividendenerhöhung in Folge. Im Vorjahr gab es eine Dividende von 1,95 Euro.Dazu Finanzvorstand Olaf Holzkämper: „Unsere Ertragskraft und unsere solide Bilanz ermöglichen uns im elften Jahr in Folge eine absolut steigende Dividende.“Die Gesellschaft hat ihre Ziele für 2019 erreicht. Der Umsatz legt um rund 10 Prozent auf 714,9 ...