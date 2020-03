Leerverkaufsverbot für österreichische Aktien

Wien (www.aktiencheck.de) - Das Spekulieren auf einen weiteren Kurssturz von Aktien an der Wiener Börse ist vorerst verboten, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe die Finanzmarktaufsicht FMA Mittwochabend beschlossen. Sie habe per Verordnung gedeckte Leerverkäufe von Aktien, die zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen seien und die unter die FMA-Aufsicht fallen würden, verboten. [ mehr