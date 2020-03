Lufthansa-Aktie profitiert von verbesserter Marktstimmung - HeidelbergCement kann keine Geschäftsprognose abgeben

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den europäischen Börsen verbesserte sich deutlich, nachdem die EZB beschlossen hat, ein neues Programm zum Kauf von Vermögenswerten aufzulegen, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Gewinne zu beobachten gewesen, wobei der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) am besten performt habe. [ mehr