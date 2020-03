(JK-Trading.com) – Die bearishe Konsolidierung im DAX hält an – trotz des EZB „All In“ am Mittwochabend.

( JK-Trading.com ) – Die bearishe Konsolidierung im DAX hält an – trotz des EZB „All In“ am Mittwochabend.

Dieses „All In“ umfasst eine Anleiheaufkaufprogramm im Gegenwert 750 Mrd. Euro und soll zunächst bis Ende 2020 laufen. Die Wortwahl der EZB-Präsidentin Lagarde erinnerte […]es gebe "keine Grenzen für unser Engagement für den Euro."[…] stark an Mario Draghi’s „Whatever it takes“ in 2012 in London, konnte allerdings anders als damals keinen Bull Run initiieren.

Der DAX präsentierte sich zumindest stabil, pendelt weiter zwischen 8.000 und 9.000 Punkte volatil auf Intarday-Ebene hin und her.

In den Wochenschluss dürfte kurzfristig auf der Oberseite der Bereich um 8.650/700 Punkte im Mittelpunkt des Geschehens stehen, eine Rückeroberung machte eine Rallye in den Wochenschluss bis 9.000 Punkte, eventuell gar den Bereich der Wochenhochs um 9.150/200 Punkte denkbar.

Unterhalb der 9.150/200er Region bleibt der Modus klar bearish und eine nächste „Liquidationswelle“ in den Wochenschluss könnte den deutschen Leitindex realistisch unter das 8.000er Level mit Abschlägen bis 7.500 Punkte denkbar werden.

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading