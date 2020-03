Am Puls der Konjunktur der Eurozone - Eine tiefe coronabedingte Rezession erscheint unvermeidlich

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte sind dabei, eine tiefe Rezession und massive Störungen in vielen Wirtschaftssektoren einzupreisen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Der Rückgang des BIP in der Eurozone könnte in diesem Jahr leicht -5% betragen. Abgesehen davon seien die Zahlen zu neuen Coronainfektionen die besten Indikatoren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wann sich die fundamentalen Faktoren verbessern könnten. [ mehr