Wirecard – Kursverdreifachung wird nicht reichen!

Wirecard rutscht unter 90 Euro, doch manche Analysten sagen sich – Kursziel 150? 200? 250? Nein – 270 Euro sollen es sein. H&A ist dieser Meinung. Ob man WDI mag oder nicht, ob man sie gut findet oder nicht – Kursziele sollte man womöglich einigermaßen realistisch halten. Finden wir.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard nach einer nochmal bestätigten Jahresprognose auf “Buy” mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister sei in den verschiedensten Teilen der Welt aktiv, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das trage dazu bei, die negativen Effekte aus der Coronavirus-Krise abzumildern. Vor allem die besondere Ausrichtung auf den asiatischen Markt werde gegenüber dem Konkurrenten Adyen als vorteilig erachtet. Die derzeitig niedrige Bewertung des Papiers stelle somit eine verlockende Kaufmöglichkeit dar.