Die Flugbranche wird von Corona hart getroffen. Das spürt auch Airbus. Auslieferungen sollen verschoben werden, einige Bestellungen werden vermutlich storniert werden. So will die Lufthansa ihr Investitionsprogramm für 2020 in Höhe von 3 Milliarden Euro radikal kürzen. Hier soll es Auslieferungsverschiebungen geben.Airbus ist in der Branche derzeit deutlich besser und flexibler aufgestellt als der Mitbewerber Boeing. Dieser ...