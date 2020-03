Die Deutsche EuroShop lässt die Dividende für das Jahr 2019 ausfallen. Zwar bestehe ausreichend Liquidität zur Zahlung der Dividende in Höhe von geplanten 1,55 Euro je Aktie. „Jedoch sind die Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung und der nicht absehbaren Dauer der Coronavirus-Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifizierbar”, so das Unternehmen am Donnerstag. Daher wolle man der ...