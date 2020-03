paragon reagiert auf Corona-Krise

Nachdem viele Autohersteller und Zulieferer in der Branche Produktions- und Lieferstopps bekannt gegeben haben, fährt nun auch paragon die eigene Fertigung herunter. Man werde die Produktion an den Automotive-Fertigungsstandorten in Deutschland vorerst auf ein Minimum reduzieren, kündigt das Unternehmen am Donnerstag an. Zudem wurde Kurzarbeit für die Mitarbeiter beantragt, so paragon. Dies betreffe anteilig auch Entwicklungs- und ...