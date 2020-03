Gestern hat Wirecard noch einmal die Prognose für 2020 bestätigt. Man will ein EBITDA zwischen 1,0 Milliarden Euro und 1,12 Milliarden Euro erwirtschaften.Für Wirecard spricht, dass man überall in der Welt aktiv ist. Das hilft, die Probleme rund um Corona etwas zu entschärfen. Ein Vorteil ist dabei, dass Wirecard stark in Asien vertreten ist. Mitbewerber Adyen ist dort nicht so präsent.Für die Analysten von Hauck & ...