Bei Wacker Neuson zieht die Reißleine angesichts der Corona-Pandemie. „Angesichts der zunehmenden Auswirkungen auf die Lieferketten des Konzerns und vor dem Hintergrund der gegenüber der Geschäftsergebnisse des Vorjahres zurückhaltenden Prognose, werden ab Ende dieser Woche Produktionsprogramme reduziert sowie in einigen Werken die für den Sommer geplanten Werksferien vorgezogen”, kündigt das Unternehmen am Donnerstag an. ...