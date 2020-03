FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag eine weitere Stabilisierung ab. Damit würde der Leitindex Dax nach der bitteren Verluststrecke der vergangenen Wochen den zweiten Tag in Folge zulegen. "Von einer Erholung zu sprechen, wäre verfrüht. Aber wir sehen zumindest erste Anzeichen einer Stabilisierung an den Börsen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der X-Dax als Indikator für den Dax deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf einen Stand von 8963 Punkten hin - ein Plus von gut vier Prozent. Auf Wochensicht zeichnet sich allerdings ein Verlust von knapp drei Prozent ab. Auch der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Freitag fester erwartet.