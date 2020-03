Der Preisverfall von Brent C.O. und WTI Oil setzte sich in der aktuellen Handelswoche zunächst noch fort, doch seit gestern ist der Versuch zu beobachten, eine Gegenbewegung auf die Beine zu stellen.

Die Belastungsfaktoren für die Ölpreise sind hinlänglich bekannt. Der ausgerufene Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland war sozusagen der Dolchstoß für einen durch die Corona-Virus-Epidemie bereits schwer belasteten Markt. Sorgen in Bezug auf die Nachfrage auf der einen Seite und Sorgen in Bezug auf eine „Ölschwemme“ auf der Angebotsseite dominier(t)en das Handelsgeschehen und schür(t)en Ängste.

Das Ganze kumuliert(e) in einem handfesten Abverkaufsszenario. Brent C.O. startete noch mit knapp 70 US-Dollar ins Jahr 2020 und bildete kürzlich ein Tief unterhalb von 25,0 US-Dollar aus. Damit wurde zwar auch das markante Tief von Anfang 2016 (27,8 US-Dollar) erst einmal unterschritten, was wiederum die Aktivierung eines weiteren Verkaufssignals zur Folge hatte, doch offenkundig ist Brent C.O. gewillt, diesen Fehler zu korrigieren.

Ausgehend von den 24,5 US-Dollar lancierte Brent C.O. einen Erholungsversuch. Von einer signifikanten Erholung oder gar einer möglichen Trendwende sollte man in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht sprechen, zu fragil erscheint das Ganze (noch). Ein erstes wichtiges Etappenziel stellt unserer Meinung nach der Bereich um 36,0 US-Dollar dar.

Solange sich Vorstöße unterhalb dieser Marke abspielen, sind es aus unserer Sicht „nur“ technische motivierte Gegenstöße als Reaktion auf die überverkaufte Lage. Eine größere Relevanz erhalten Gegenstöße erst, sollten sie die 41,5 US-Dollar zurückerobern können. Fundamentale Antriebsfaktoren wären eine nachhaltige Ausweitung der Nachfrage (großes Fragezeichen mit Blick auf die aktuelle Gemengelage) oder aber eine erneute Verknappung des Angebots (Stichwort mögliche Einigung Saudi-Arabien/Russland).