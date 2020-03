Zinswende voraus? Tumulte am Anleihenmarkt und was Deutsche Bank, Vonovia und Infineon davon haben

Warum die Zinswende jetzt kommen könnte

Über die letzten zehn Jahre haben wir uns zunächst an Mini-, dann an Null- und zuletzt an Negativzinsen gewöhnen müssen. Der Anleihenmarkt boomte wie selten zuvor und erlaubte Gewinne in ähnlicher Höhe wie am Aktienmarkt. Der viel beachtete Futurekontrakt auf 10-jährige (genauer gesagt 8,5-jährige) deutsche Staatsanleihen, der Euro Bund Future, stieg seit Sommer 2008 von einem Indexwert von 110 auf in der Spitze fast 180.

In den letzten Tagen ist er allerdings auf unter 170 abgetaucht und das könnte erst der Anfang sein. Die Zentralbanken haben uns eingelullt mit ihren Aufkaufprogrammen und Zinssenkungen. Die einfache Regel „Konjunkturprobleme gleich sinkende Zinsen“ hat sich in unsere Köpfe eingebrannt. Dabei wird völlig übersehen, dass drei Faktoren den Zins bestimmen: neben der Konjunktur nämlich auch das Angebot an Neuemissionen sowie die Kreditwürdigkeit und das Vertrauen in die Wertstabilität der betreffenden Währung.

Wenn jetzt überall gewaltige Konjunkturprogramme ausgerufen werden, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen. Das heißt, dass die Schatzmeister der großen Staaten nun zusätzliche Anleihen in zwei- bis vierstelliger Milliardenhöhe begeben werden. Überschüssige Mittel zur Finanzierung des Ganzen dürften aber aktuell nicht so üppig ausfallen, wenn man sieht, wie ganze Branchen in schwieriges Fahrwasser geraten.

Außerdem kochen jetzt wieder die Spekulationen hoch, dass der Euro wegen Italien platzen, oder die abartigen Defizite und die maßlose Kreditaufnahme der USA zu einer massiven Dollarabwertung führen könnten. Das bedeutet, dass von drei Faktoren nur einer für weiterhin extrem niedrige Zinsen spricht. Schließlich haben die staatliche Stimulierung der Wirtschaftsaktivität und die zunehmenden Zweifel an Währungen und der langfristigen Solvenz eine zinssteigernde Wirkung.