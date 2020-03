Invesco-Chefökonom über neues EZB-Paket: "Endlich wird mit alten Korsetts und Orthodoxie gebrochen"

Von John Greenwood, Chefökonom Invesco Ltd.

Bei seiner jüngsten Sitzung am 12. März hieß es vom Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank (EZB) explizit, die Bank sehe „keine wesentlichen Anzeichen für Spannungen an den Geldmärkten oder für Liquiditätsengpässe im Bankensystem“. Daher traf der Zentralbankrat auch nur drei eher zaghafte Entscheidungen: (1) die vorübergehende Bereitstellung zusätzlicher längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (LTRO) bis zum Beginn des TLTRO III Programms im Juni, (2) deutlich günstigere Bedingungen für alle TLTRO-III-Geschäfte einschließlich einer Lockerung der Kriterien für Sicherheiten und (3) die Ausweitung des bestehenden Programms zum Ankauf von Vermögenswerten um „vorübergehende zusätzliche Nettoankäufe in Höhe von 120 Milliarden Euro …bis Jahresende.“

Alle drei Maßnahmen standen vollständig im Einklang mit der wichtigen Rolle einer Zentralbank als „Kreditgeber letzter Instanz“ („Lender of last Resort“). Angesichts einer Panik, wie wir sie zuletzt an den Märkten erlebt haben, empfahl der bekannte Ökonom aus dem 19. Jahrhundert, Walter Bagehot (Autor des Buchs „Lombard Street“ aus dem Jahr 1873), allerdings ein anderes Heilmittel: Solange die Sicherheiten stimmen, sollten die Zentralbanken freigiebig Geld verleihen, dem Markt die zusätzliche Liquidität aber wieder entziehen, wenn die Panik vorbei ist. Das einzige Problem war demnach das zu geringe Volumen: Die von der EZB angekündigten 120 Milliarden Euro entsprachen gerade einmal 2,5% ihrer Bilanzsumme.