Wir hatten in den letzten Tagen auf die Chancen bei der Nel Aktie aufmerksam gemacht - mit einem besonderen Augenmerk auf die charttechnische Hürde bei 0,76 Euro. Gestern konnte die Wasserstoff-Aktie diese wichtige Hinderniszone überwinden. Prompt ging es deutlich weiter nach oben. Beendete Nels Aktienkurs den gestrigen Handel an der Frankfurter Börse bei 0,798 Euro nach einem Tagestop bei 0,806 Euro, so startet der Handel heute bei ...