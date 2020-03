Aktien von Beteiligungs-Konzernen wie Aurelius kamen in den letzten Tagen noch einmal besonders unter Druck. Am Montag stand bei dem Titel sogar die 10 vor dem Komma. Die bisherige Woche brachte wilde Kursschwankungen zwischen dem Crash-Tief bei 10,78 Euro und dem Wochenhoch bei 17,91 Euro - beide am Montag notiert. Gestern pendelte die Aurelius Aktie zwischen 11,81 Euro und 14,00 Euro - immer noch reichlich volatil also, wenngleich ...