In Österreich wurden die ersten Ausgangssperren verhängt. Das alltägliche Leben kommt immer stärker zum Erliegen. Die Haushalte sind also mehr denn je darauf angewiesen, mit Strom versorgt zu werden. Und sie verbrauchen deutlich mehr als in normalen Zeiten.

Als größter Versorger der Alpenrepublik gerät die Verbund AG damit in den Fokus – auch in den der Anleger. Die Aktie (30,22 Euro; AT0000746409) könnte als großer Gewinner aus der Krise hervorgehen.