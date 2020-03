× Artikel versenden

9 Aktien haben die 38-Tageslinie nach oben/unten durchbrochen

Hier finden Sie eine Auflistung der Aktien mit dem Signal: Kreuzen der 38 T Linie. Signal Cross Over Neschen hat die 38-Tageslinie bei 0,00€ nach oben durchbrochen am 20.03.2020. Zu allen Chartsignalen von NeschenSignal Cross Down Cabot Oil & Gas …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.