Die Börsen rund um den Globus setzen ihre Aufholjagd heute fort. Besonders überzeugt wieder einmal NEL ASA. Die Aktie schießt heute mit einem Plus von 17% regelrecht nach oben. Für Anleger stellt sich damit natürlich die Frage: Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder der Beginn einer neuen Rallye?

NEL ASA hatte sich ausgehend vom Top am 19. Februar bei knapp 1,50 bis zu Wochenbeginn halbiert. Denn da schlug die Aktie nur noch bei 0,70 auf. Seitdem nimmt der Kurs aber wieder mächtig an Fahrt auf und schickt sich an, die Ein-Euro-Marke kurzfristig zurückzuerobern. Angesichts der großen Zukunftsperspektive im Wasserstoff-Bereich dürfte das nur eine Frage der Zeit sein.

Die Corona-Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff, aber die Börsen scheinen langsam aber sicher zur Tagesordnung zurückzufinden. Es ist also die perfekte Zeit für Schnäppchenjäger Ausschau zu halten nach besonders günstigen Titeln, die zuletzt heftig abgestraft wurden.