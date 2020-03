flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schlossen allesamt im Plus. und auch die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Mit einem Plus von 7,44 Prozent legte der südkoreanische KOSPI auf 1.566,15 Punkte am stärksten zu. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 9.080,49 Punkten mit einer rund 470 Punkte großen Aufwärtskurslücke. Es ist Hexensabbat an der Terminbörse EUREX – heute verfallen Futures und Optionen auf den DAX und Futures und Optionen auf Einzelaktien.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag mit einem Kursgewinn von 2,00 Prozent bei 8.610,43 Punkten aus dem Xetra-Handel. Da der DAX das neueste Tief vom 16. März halten konnte, wäre weiterhin auf den bereits am Vortag hier herangezogenen Kursverlauf vom letzten Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 17. März 2020 bei 9.145,93 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ermitteln zu können. Die Widerstände wären bei 9.146 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 9.356/9.486/9.696 und 9.826 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 8.936/8.806/8.701/8.596 und 8.256 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 8.045/7.915/7.705/7.575 und 7.365 Punkten in Betracht.





