Was haben Mark Cuban, Daymond John, Robert Herjavex und Kevin O’Leary alle gemeinsam? Es handelt sich bei den genannten Herren um überaus erfolgreiche Geschäftsleute und sehr vermögende TV-Promi Investoren. Alle waren Juroren der amerikanischen TV-Show ‚Shark Tank‘, bei der ähnlich der ‚Höhle der Löwen‘, Gründer ihre individuellen Geschäftsideen / Produktideen vorstellen, um Kapital aufzusammeln. Es wurden bereits mehr als 200 Folgen von ‚Shark Tank‘ ausgestrahlt.

Welche Eigenschaften und Herangehensweisen bei neuen Investments zeichnen ALLE extrem erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten aus?

Verantwortungsbewusstsein: Sie übernehmen Verantwortung für ihre Entscheidungen, ihr Leben und Handlungen.

Spürsinn und Weitsicht: Sie erkennen visionäre Geschäftsideen und dessen Potential.

Risikomanagement: Sie unterziehen alle potentiellen Anlagemöglichkeiten einem stringenten Due Diligence-Verfahren . Sie überzeugen sich von der Einzigartigkeit des Geschäftsmodells (USP) und der Kompetenz des Managements und Berater-Teams.

Sie setzten auf neue Multi-Milliardensektoren und studieren alle im Markt erhältlichen Informationen, sprechen mit namhaften Visionären und Wissenschaftler, die sich in den neu entstehenden Segmenten auskennen.

Alle genannten Punkte bestand MindMed mit Bravour: Promi Investor Kevin O’Leary ist von MindMed 100%ig überzeugt und steht hinter dem führenden Psychedelika Unternehmen!

Quelle: Wikipedia.org

Kevin O'Leary (geboren am 9. Juli 1954 in Kanada): kanadischer Geschäftsmann, Autor, Politiker und eine Fernsehpersönlichkeit. Er war Mitbegründer von O'Leary Funds und SoftKey. Von 2004 bis 2014 trat er in verschiedenen kanadischen Fernsehshows auf, darunter in den Wirtschaftsnachrichten ‚SqueezePlay‘ und ‚The Lang and O'Leary Exchange‘ sowie in der Reality-Fernsehsendung ‚Dragons Den‘. Seit 2009 ist er auf ‚Shark Tank‘ zu sehen, dem amerikanischen Äquivalent von der ‚Höhle der Löwen‘ in Deutschland. Investopedia schätzt das Nettovermögen von Kevin O'Leary auf unfassbare 400 Mio. Dollar.

Sie sehen, es kann sich auch für Sie, werte Leser, finanziell enorm auszahlen, in einem Boot mit starken Unternehmerpersönlichkeiten zu sitzen. Kevin O'Leary hat bereits das Geschäftsmodell und Marktpotential von unserem Musterdepotwert MindMed genauestens beleuchtet und mit seinem Millionen-Investment sein „Gütesiegel“ für die Top-Firma abgegeben!

Die Due Diligence zu MindMed ist getan: Ex Canopy Growth CEO und Gründer Bruce Linton und Kevin O'Leary stehen zu MindMed und haben bereits in MindMed investiert.

Tun Sie es den Star-Investoren und Branchen-Insidern gleich nach und setzen Sie auf eines der führenden Unternehmen aus dem neuen Pharmatrendthema der Psychedelika-Aktien: MindMed!

Wir haben uns ein kürzlich aufgezeichnetes Interview mit Kevin O’Leary durch James West (Midas Letter) genauer angehört. Die Aussagen und Ausblick zu MindMed bestätigen unsere Analyse, dass wir mit dieser Firma auf eine revolutionäre pharmazeutische Unternehmensstory setzen! Seien Sie auch von Anfang an dabei, wenn MindMed ein neues Kapital in der Medikamentengeschichte schreibt und damit Hunderttausende Menschenleben rettet!

Quelle: Interview mit Kevin O’Leary durch James West (Midas Letter)

Bitte lesen Sie ein paar ausgewählte Gesprächspassagen aus einem kürzlichen Interview mit Kevin O’Leary durch James West:

Bereits seit den 60er Jahren waren psychedelische Substanzen wie z.B. LSD oder Psilocybin bekannt und wurden konsumiert. Bereits damals gab es ermutigende Forschungen und Fallstudien, dass diese Substanzen Menschen bei Depressionen oder auch bei verschiedenen Abhängigkeiten helfen können.

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Psychedelika auch als Medikamente z.B. bei diversen Substanzmittelabhängigkeiten (Opiate) eingesetzt werden können, die die amerikanische Gesellschaft jedes Jahr Milliarden Dollar kostet.

Als ich von MindMed gehört und den CEO JR Rahn gesprochen habe, stellte ich die Frage, ob das Unternehmen auch in den „Freizeitkonsumbereich von Psychedelika“ einsteigen möchte. Zum Glück verneinte das der CEO ausdrücklich, es ist ausschließlich die Entwicklung von Medikamenten auf Basis von Psychedelika geplant.

MindMed arbeiten an mehreren Studien mit einer breiten Anzahl von Wissenschaftlern weltweit zusammen.

Mir sind auch von Geschichten von Ingenieuren an der Westküste USA’s zu Ohren gekommen, die nach der Einnahme von LSD in Mikrodosis über außerordentlich gute Ergebnisse (enorme Produktivitätssteigerung) berichtet haben. Diese Mikrodosen sollen nicht halluzinierend wirken. Ich unterstütze das nicht, es ist illegal, aber wenn Sie so etwas hören, regen diese anekdotischen Informationen dazu an, die Verwendung dieser Substanzen als Medikamente zu untersuchen. Und genau das macht MindMed und deshalb bin ich ein früher Investor in der Firma.

Die Geschäftsidee von MindMed ist es, die unterschiedlichen Eigenschaften diverser Substanzen zu erforschen und Medikamente zu entwickeln, die von der FDA genehmigt werden. Therapeutische Anwendungsbereiche sind beispielsweise Depressionen, ADHS, Opiate-Missbrauch.

Es entsteht hier gerade eine neue, aufstrebende Branche.

Auf die Frage von James West, wie der mögliche Zeitplan von MindMed aussieht, bis ein Medikament auf dem Markt erhältlich sein wird, antworte Kevin O’Leary: „Es macht derzeit keinen Sinn über einen Zeitplan zu sprechen, man kann Ziele setzen, aber es gibt so viele Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben. Was Sie suchen, sind ermutigende Ergebnisse in den Studien, während Sie sich weiter in Richtung Zulassung als Arzneimittel bewegen. Ich werde meinen Anlagekurs beibehalten und möglicherweise meine Position weiter ausbauen.“

Kevin o’Leary führt weiter aus: „Einer der Gründe, warum ich persönlich investiert habe, war, wenn die Studien positive Ergebnisse in Bezug auf Opiate-Abhängigkeit zeigen, nur Opiatabhängigkeit, ist meine Vermutung, dass die Regulierungsbehörden das Medikamentenbeantragungsverfahren beschleunigen. Es ist momentan auf der ganzen Welt ein so schreckliches Problem, dass Opiate-Abhängigkeit eine Tragödie mit sich bringt, fast überall dort, wo sie eine Familie berührt. Und wenn es eine Lösung dafür oder ein Medikament gäbe, das sie unterstützen könnte, würden die Aufsichtsbehörden diesen Prozess bestimmt beschleunigen wollen, um ein legales Medikament freizugeben.

Kevin O’Leary hat viel Arbeit: Mit den besten Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die besten Studienzentren finden, um die Forschung voranzutreiben. FDA genehmigte Studien voranzutreiben usw. MindMed hat ein fantastisches Management-Team. Alle haben die Motivation, einige der schlimmsten Probleme des Menschen zu lösen.

Die Jackpot-Aktie: MindMed mit Blockbuster-Potential im Milliardenmarkt!

Geschäftsmodell und Ziele von MindMed:

Mind Med (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) ist ein neuropharmazeutisches Unternehmen, daß sich auf die Forschung und Entwicklung von Psychedelika konzentriert. Diese innovativen Medikamente der nächsten Generation zielen auf große Mega-Märkte ab, wo bereits jetzt schon Umsätze in zweistelliger Milliarden USD Höhe pro Jahr erzielt werden.

Das erklärte Ziel von Mind Med ist es, das überzeugendste Portfolio von geistigem Eigentum (IP) bzw. eine starke klinische Pipeline an Medikamentenkandidaten in dem aufstrebenden Markt für psychedelische Medikamente zu entwickeln.

Der Hauptwirkstoff des Unternehmens, 18-MC (18-Methoxycoronaridin; eine nicht halluzinogene Version der psychedelischen Verbindung Ibogain), der im Juni 2019 von Savant HWP gekauft wurde, hat bereits eine erfolgreiche Phase 1 Studie durchlaufen, die vom amerikanischen im National Institute of Drug Abuse (NIDA) mit einem Zuschuß in Höhe von 6,5 Mio. USD unterstützt wurde. Die Phase 1 ist der Anfang einer Reihe von Studien zur Bestimmung der Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels beim Menschen.

Für dieses Jahr ist eine Phase 2 Studie geplant, wo eine höhere Zahl an Probanden eingebunden werden.

Die Studie zielt auf die Opium-Substanzmittelabhängigkeit ab - eine heimtückische Epidemie, die jährlich für Zehntausende Todesfälle in Nordamerika verantwortlich ist.



Gleichzeitig bereitet Mind Med (WKN: A2P09G, Kanada: MMED ) eine weitere klinische Phase 2 Studie mit LSD (Lysergic Acid Diethylamide) vor, um die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu bekämpfen. Vermutlich eine hoffnungsvolle Alternative zu gegenwärtigen Hauptmedikamenten - Amphetamine (Adderall) und Methylphenidat (Ritalin) -, die Risiken und Nebenwirkungen bei längerer Einnahme aufweisen.



An MindMed führt kein Weg vorbei! Denn diese Firma ist First Mover in einem neuen Pharma-Trend-Sektor! Auf den Branchenführer setzen heißt Gewinner sein!

MindMed Highlights: Unsere Kaufargumente

MindMed ist das erste börsennotierte biopharmazeutische Unternehmen, daß sich auf psychedelische Substanzen wie z.B. MC-18 (Ibogain-Derivat) und LSD fokussiert und damit prime Go-To Aktie für weitsichtige Investoren.

Klarer First-Mover Vorteil , erfolgreiches Börsendebüt am 03.03.2020 und riesige Nachfrage auch in den ersten Handelstagen seitens Anleger, die in der absolut neuen Anlageklasse der Psychedelika-Aktien dabei sein wollen.

Diverse Finanzierungsrunden über 41,2 Mio. CAD vor dem IPO erfolgreich abgeschlossen - die Gesellschaft ist ausreichend finanziert um den aussichtsreichen Geschäftsplan umzusetzen.

Erfahrenes Management-Team : Der CEO JR Rahn ist ein bestens vernetzter Silicon Valley Spezialist. Er hat ein erfahrenes Profi-Team aus Pharma-Veteranen mit langjähriger Erfahrung bei der Erforschung und Entwicklung klinischer Arzneimittel, sowie bei der Durchführung klinischer Studien zusammengestellt.

Starker Aufsichtsrat mit prominenten Sektor-Insidern: Bruce Linton , ex CEO von Cannabis-Schwergewicht Canopy Growth.

Prominente Star-Investoren setzten auf MindMed: Kevin O’Leary , der auch Jury Mitglied der TV-Show Shark Tank (ähnlich der Höhle der Löwen in Deutschland) und Bail’s Capital James Bailey

Vertrauensvotum: Management und Insider halten ca. 35% der Firmenanteile zum Börsendebüt (IPO).

Fokussierte Geschäftsstrategie: MindMed plant in 2020 zwei wichtige klinische Phase 2 Studien mit 18-MC (zur Behandlung von Opiat-Entzugserscheinungen) und Mikrodosis LSD zur Behandlung von ADHS.

Starkes Patentportfolio von psychedelischen Substanzen zur schnellen Entwicklung von möglichen Blockbuster-Medikamenten mit mehreren Milliarden USD Umsatz nach erfolgreicher FDA-Zulassung.

Erstes börsennotiertes Vehikel für Investoren der ersten Stunde, um vom neuen Mega-Trendsektor der Psychedelika-Aktien bestmöglich zu profitieren.

Sehr attraktive Aktie mit derzeit niedriger Bewertung : Der Aktienkurs könnte sich schnell vervielfachen, wenn der Geschäftsplan erfolgreich exekutiert wird.

MindMed nimmt eine Führungsposition unter den börsengehandelten psychedelischen Unternehmen ein, und wird sehr wahrscheinlich Kapital von Investoren anziehen, die nach einem Engagement in dem neuen Sub-Sektor suchen.

Ausbau der Pipeline geplant: Das Unternehmen plant in den nächsten 6-12 Monaten den Zukauf von weitere Produktkandidaten (psychedelische Substanzen).

MindMed ist (mittelfristig) ein attraktiver Übernahmekandidat durch ein „Big Pharma“ Unternehmen, welches Zugang zu einem neuen Sektor bekommen will.

Zahlreiche Katalysatoren in den nächsten Monaten – beginn zweier wichtiger klinischen Phase 2 Studien, Ausbau des IP-Portfolios.

Marktkapitalisierung per 19.03.2020: 140,9 Mio. C$

Noch ist die Marktkapitalisierung von gerade mal 140 Mio. CAD niedrig!

Steigen Sie noch zu Beginn eines ganz neuen Pharmatrends in Mind Med (WKN: A2P09G, Kanada: MMED ) ein! Noch ist die Aktie der Mehrzahl der Marktteilnehmer völlig unbekannt - zögern Sie nicht zu lange! Eine Tenbagger-Gelegenheit aus 5.000 EUR bis zu 50.000 EUR zu machen, hat man nicht allzuoft im Leben!

Name: Mind Medicince (MindMed) Inc. WKN: A2P09G ISIN: CA60255C1095 Börsenkürzel Deutschland: BGHM Börsenkürzel Kanada: MMED.CN Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,305 C$ (NEO) bzw. 0,218€ in Frankfurt

Bitte beachten Sie, daß die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. MindMed handelt derzeit an der Börse in Frankfurt und Stuttgart, weitere Börsenplätze wie Tradegate kommen in den nächsten Tagen hinzu. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Das Cannabisradar-Team verbleibt

mit den besten Grüßen!

