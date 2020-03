Kein zweites Lehman – Zertifikate in der Corona-Krise

Die Marktsituation ist angespannt: Unsere Sicht auf die aktuelle Situation und unser Beitrag zu der Frage, ob im Segment der strukturierten Wertpapiere ein ”zweites Lehman“ droht. Der Corona-Virus hält die Welt in Atem, mit all seinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen. Der deutsche Leitindex Dax hat seit seinem Allzeithoch im vergangenen Monat rund 35 Prozent verloren. Anderen Leitindizes geht es genauso. In Folge verlieren Aktien, Anleihen, Fonds und strukturierte Wertpapiere an Wert. Droht uns am Zertifikatemarkt ein ,,zweites Lehman “. Die Antwort aus Sicht des DDV: Nein.

