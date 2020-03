Zwischen 2011 und Anfang dieses Jahres bewegte sich der Dow in einer äußerst stabilen Aufwärtsbewegung von einem Kursniveau bei 10.404 Punkten auf ein Rekordhoch von 29.370 Zählern aufwärts. Noch vor wenigen Wochen schien sich die Rallye zu beschleunigen, schnell holten die Tatsachen der Realität Händler wieder zurück auf den Boden und führten zum diesjährigen Crash. Dieser umfasst einen Kursabschlag von insgesamt 37 Prozent auf ein Verlaufstief von 18.922 Punkten. Damit ist der Dow Jones Index ganz nah an seine mittel- bis langfristig entscheidende Unterstützung aus den Jahren 2015/2016 um 18.350 Punkten zurückgesetzt. Im gestrigen Handel sorge dieser Support für gewisses Kaufinteresse, das zusätzlich von der US-Notenbank Fed mit einer massiven Geldspritze untermauert worden ist. Kurzfristig könnte sich jetzt durchaus eine mehrere Tage anhaltende Gegenbewegung einstellen.

Es droht eine Rezension

Die Nachwirkungen des zuletzt vollzogenen Crashs an den US-amerikanischen Aktienmärkten dürft noch eine Weile lang anhalten, aus technischer Sicht lässt sich lediglich eine technisch bedingte Gegenbewegung ableiten. Solange der Dow Jones Index oberhalb von 20.000 Punkte notiert, könnten die Widerstände aus Anfang 2017 um 21.170 Punkten angesteuert werden, spätestens ab 21.726 Punkten sollten wieder deutliche Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Bis zu dieser Stelle ließe sich aber auf rein spekulativer Ebene ein Long-Investment vollziehen, als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB0U7B zurückgegriffen werden. Solltet der Dow Jones Index vorzeitig wieder unter das Niveau von 19.450 Punkten zurücksetzen, wird ein Test der Unterstützungszone aus den Jahren 2015/2016 bei 18.350 Punkten sehr wahrscheinlich. Spätestens an dieser Stelle sollte wieder eine deutliche Gegenbewegung anstehen, um nicht noch weitere Abschläge in Richtung 17.500 Punkte zu riskieren.