Im Betrachtungszeitraum konnten die defensiv ausgerichteten VV-Fonds, gemessen am MMD-Index Defensiv und MMD-Index Stiftung, die Verluste bei circa -8% begrenzen.

Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff und bestimmt immer mehr das öffentliche Leben. Nach anfänglichem Zögern greifen die Regierungen weltweit zu drastischen Maßnahmen um die Ausbreitung zu verlangsamen. Dieses Ziel hat für die Regierungen höchste Priorität und daher werden auch wirtschaftliche Einschnitte bis hin zu einer Rezession in Kauf genommen. Da die Folgen nur schwer abzuschätzen sind, sorgt die Unsicherheit an den Finanzmärkten für panikartige Verkäufe und für deutliche Verluste an den globalen Börsenplätzen. Der DAX hat international gesehen die höchsten Verluste in den vergangenen drei Wochen hinnehmen müssen und verlor in diesem Zeitraum -32%. Welche Auswirkung dies auf die defensiven Stiftungsfonds hat und ob dem Sicherheitsanspruch der Zielgruppe genüge getan wurde analysieren die Experten der MMD.





Arnsberg, 19.03.2020 - Ein abschreckendes Beispiel für das was eintreten kann, wenn sich das Coronavirus ausbreitet, ist die aktuelle Situation in Italien. Die dortige medizinische Versorgung der Coronafälle stößt an ihre Grenzen und es mussten bereits Maßnahmen zur Klassifizierung von Patienten nach deren Heilungschancen erfolgen, weil die Anzahl der Notfälle nicht zu schaffen sei.



Das Hauptproblem dabei ist die rasante Zunahme an Coronainfizierten, die sich kaum noch eindämmen lässt sobald größere Teile der Bevölkerung betroffen sind. Um solche drastischen Situationen zu vermeiden, haben die vom Coronavirus betroffenen Länder den Kampf gegen die Ausbreitung mit höchster Priorität aufgenommen. Die getroffenen Maßnahmen, wie beispielsweise Schul- und Grenzschließungen, das Verbot von Versammlungen sowie das Gebot, soziale Kontakte zu vermeiden, helfen – es kommt aber auch zu weitreichenden Konsequenzen für die Wirtschaft. Welcher Schaden dadurch für die Unternehmen entsteht, lässt sich aufgrund der Unsicherheit über den weiteren Verlauf beziehungsweise die Dauer noch nicht beziffern.

Was sich hingegen gut beobachten lässt sind die Einbrüche an den Börsen, die die Angst der Anleger und die gefühlte Unsicherheit wiedergeben. Die großen Aktienindizes befinden sich seit Wochen im freien Fall und haben im Zeitraum vom 24.02.20 bis zum 15.03.20 deutliche Verluste hinnehmen müssen. Der DAX und der Eurostoxx 50P verloren jeweils ungefähr -32%, der S&P 500 lag bei -19% und der MSCI World GRTR musste Verluste in Höhe von -23% verbuchen.