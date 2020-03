Deutsche Anleihen legen zu - Auch europaweit verbreitet Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum frühen Nachmittag um 0,60 Prozent auf 169,77 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,29 Prozent.

Auch in vielen anderen Ländern der Eurozone stiegen die Kurse, wobei der Anstieg in Italien überdurchschnittlich stark ausfiel. Die Rendite fiel auf 1,64 Prozent. Am Mittwoch war sie noch auf rund 3 Prozent in die Höhe geschnellt. Griechische zehnjährige Anleihen gaben derweil zuletzt wieder etwas nach.